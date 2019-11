La jeunesse polynésienne, une mine d'or pour le tourisme

"Les touristes chinois qui viennent en Polynésie sont des touristes 'matures'"



En cette année 2019 du tourisme sino-pacifique, le forum a souhaité mettre la Chine à l'honneur pour cette cinquième édition.



"Nos relations avec la Chine ont commencé il y a 155 ans. Nos ancêtres chinois se sont intégrés et ont fondé des familles (…). La Chine, c’est une relation d’amitié construite depuis de nombreuses années et traduite aussi par des investissements dans l’hôtellerie notamment, ainsi qu’un programme d’échange pour la formation d’élèves à la culture chinoise et au mandarin", a rappelé Édouard Fritch dans son discours.



Si les liens entre la Chine et la Polynésie sont donc indéniables avec la présence d'une importante communauté d'origine chinoise à Tahiti, le nombre de visiteurs du Pays de l'Empire du Milieu dans nos lagons limpides avoisine seulement les 4 900 visiteurs par an en moyenne depuis 2015. Ces chiffres laissent certainement une belle marge de progression pour l'avenir.



Rogella Doom, responsable du développement de la Région Asie-Pacifique pour Tahiti Tourisme, explique ces chiffres pour diverses raisons. "Tout d'abord, même si la demande de visa a été simplifiée depuis 2008, elle peut encore être un frein pour certains clients. Ensuite, il est indéniable que la concurrence accrue des destinations concurrentes comme Hawaï, Fidji, les Maldives et l’Asie de l’Est sont des éléments importants", précise-t-elle.



L'aérien et le fait qu'il n'y est pas de vol direct entre les deux destinations et de liaisons quotidiennes – même avec escale – sont également à prendre en compte. Selon Rogella Doom, le profil des touristes chinois qui viennent en Polynésie sont des touristes "matures", qui peuvent également voyager en Europe… Et, bien sûr, qui disposent d'un certain budget. Le prix moyen d’un package en octobre 2019 pour deux personnes sur quatre nuits six jours en hôtel cinq étoiles est estimé à environ 540 000 Fcfp (tous les billets compris).