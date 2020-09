La jeunesse formée aux gestes qui sauvent

Moorea, le 11 septembre 2020 - Une dizaine de jeunes engagés en service civique de l’UPJ a bénéficié mercredi d’une formation aux gestes de premiers secours à Pihaena. Le but est de permettre à chacun d’intervenir efficacement en cas d’accident ou de malaise au sein de l’association dans laquelle chacun travaille, surtout lors de leurs activités avec les jeunes ou le public.



Une dizaine de jeunes de Moorea qui bénéficient d’un contrat de service civique au sein de l’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ), ont passé mercredi dernier la formation de Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) à Pihaena. Ces jeunes, qui œuvrent pour quelques mois dans des associations affiliées à l’UPJ telles que l’association Puna Reo Piha’e’ina, Arii Heiva Rau et Te Mana O Te Moana, ont appris lors de cette formation comment protéger, sécuriser et adopter les premiers gestes de sauvetage sur une victime lors d’un accident ou d’un malaise, en attendant l’arrivée des secours.



Différentes situations défavorables spécifiques, telles que les hémorragies, les arrêts cardiaques ou les accidents de la route, ont été également abordées aussi bien en théorie qu’en pratique lors de cette journée de formation. "Ces jeunes œuvrent beaucoup au sein de leur association en tant qu’encadrant sur le terrain. Si un encadrant, un animateur ou un enfant ne se sent pas bien lors de l’activité, ces stagiaires (en PSC1) pourront désormais intervenir en attendant que les secours arrivent. C’est très important vu qu’ils participent à beaucoup de rassemblements pour les jeunes" explique Hauata Marinella, formatrice de la Fédération professionnelle de la protection civile. Les bénéficiaires de la formation sont en effet plus confiants pour agir en cas de nécessité.