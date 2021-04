La jeunesse de Moorea sensibilisée aux dangers de la route

Selon ce dernier, une sensibilisation en faveur des jeunes sur les conséquences de l’alcool et des stupéfiants sur la route est également primordiale. « Il faut surtout faire passer les messages de prévention pour leur dire qu’il faut faire très attention à l’alcool et aux stupéfiants qui sont responsables de 56% d’accidents corporels et de 76 % des accidents mortels en 2020 » ajoute Daniel Christmann. L’opération « Halte à la prise de risques sur les routes » est organisée depuis 2005 sur le fenua et depuis plus récemment à Moorea. Celle-ci semble avoir fait ses preuves à en croire les propos du capitaine. « Le message passe au fur et à mesure. On voit un changement de comportement sur les routes. On voit aussi que les utilisateurs de la route (conducteurs de voitures, de scooters, de vélos, etc.) partagent un peu mieux cet environnement qui est commun à tout le monde » assure t’il. Une évaluation des connaissances acquises par les jeunes a été faite à l’issue de cette journée. Des lots ont été distribués à ceux qui ont eu les meilleures notes, avec notamment des formations pour le code de la route et des cours de conduite.