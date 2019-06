"La greffe me permettrait de revivre normalement "

Programme des événements prévus :



Mardi 18 juin de 8 à 16h au CHPF :

La deuxième édition du défi interservice d’aviron indoor nommé "Challenge be a hero" destiné à mobiliser, sensibiliser et remercier le personnel de l’hôpital pour leur implication dans l’activité de transplantation. Le public peut venir se renseigner auprès des stands d’information qui seront dans le hall du CHPF et les encourager. Une projection du film "Et vous alors ? ", proposée dans l’amphithéâtre, toutes les 30 minutes, en continu de 7h30 à 16h30.



Jeudi 20 juin de 18h15 à 20h à l’UPF :

Dans le cadre des conférences " Savoirs pour tous " organisées par l’Université de Polynésie française, le Dr Pascale Testevuide présentera : " L’insuffisance rénale chronique : cette grande inconnue ".

L’objet de cette conférence est d’attirer l’attention sur une maladie peu connue du grand public, peu symptomatique, et qui pourtant fait des ravages, notamment en Polynésie française. La présentation expliquera le rôle des reins dans le corps humain, les signes évocateurs d’atteinte rénales, les degrés de sévérité, les causes des maladies rénales et enfin les traitements possibles. Elle montrera l’impact financier majeur de la maladie rénale chronique sévère sur l’individu et la collectivité, et l’importance de la prévention.



Vendredi 21 juin de 8h30 à 12h30 dans le hall du CHPF :

Journée de réflexion sur le don d'organes, la greffe et de reconnaissance aux donneurs.



Infos :

Facebook : Don d’organes Tahiti

www.redonnervie.org