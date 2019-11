La grande bourse aux livres revient pour une nouvelle session

Tahiti, le 19 novembre 2019 - Une nouvelle session de vente de livres est organisée à l’école primaire Ahutoru de Arue ce samedi. Les recettes issues de cette action permettront l’équipement et l’entretien de matériel auditif itinérant sur la Presqu’île, pour 12 enfants malentendants, avec pour attache l’école primaire de Toerefau à Toahotu.



Suite au succès de la première grande bourse aux livres qui s'est tenue samedi dernier à l'école primaire Ahutoru de Arue, le Lions Club organise samedi 23 novembre de 7 h à midi une nouvelle session de vente. Romans, livres scolaires, bandes dessinées, encyclopédies, jusqu’aux collections complètes... Au total, plus de 8 000 ouvrages ont été collectés grâce à de généreux donateurs.



Lors de la première session plus de 500 000 Fcfp ont été collectés, pour plus d’une tonne d’ouvrages vendus.



Les recettes issues de cette action permettront de l’équipement et l’entretien de matériel auditif itinérant sur la Presqu’île, pour 12 enfants malentendants, avec pour attache l’école primaire de Toerefau à Toahotu.