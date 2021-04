La goutte, enquête épidémiologique sur un mal polynésien

Le niveau d’expertise technique justifie bien une collaboration avec Variant Bio, une entreprise américaine spécialisée dans l’analyse des mutations génétiques et notamment auprès des populations “minoritaires” où des maladies comme la goutte, ou le diabète, sont surreprésentées.



“Tout ce qu’on sait de la génétique aujourd’hui concerne à 98% les blancs, d’où un certain retard sur la connaissance génétique des autres populations souvent délaissées, déplore le rhumatologue. C’est une tristesse pour l’humanité en général puisque chaque population a des spécificités propres et les connaître permettrait d’accélérer la compréhension de telle ou telle maladie.”



Aussi, les résultats observés chez nos voisins calédoniens ou maori semblent déjà indiquer une prédisposition génétique des Polynésiens à la goutte. En Nouvelle-Calédonie, une enquête fait état d’une prévalence de 3,3% toutes ethnies confondues et de 6,7% chez les communautés polynésiennes. Et du côté des Maoris, la recherche a déjà permis de démontrer une mutation génétique au niveau du rein qui entrave l’élimination de l’acide urique. “On sait aussi depuis quelques années qu’il y a une partie liée au tube digestif qui ne remplit plus son rôle quand il a muté, comme si on n’arrivait pas à déboucher le siphon de la baignoire d’acide urique”, explicite le médecin.



Des données utiles pour le diabète



Les données collectées seront ainsi susceptibles de servir pour des études ultérieures sur l’insuffisance rénale et donc le diabète. “C’est pour ça qu’on s’entoure de généticiens qui ont une vision un peu plus large et qu’on pense inclure le service de néphrologie (spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies des reins, Ndlr), il pourrait s’emparer du sujet et reprendre le flambeau”.



Reste enfin la question du système inflammatoire plus ou moins sensible d’une personne à l’autre. “On pense qu’il y a des gens plus prédisposés à être très réactifs à la présence de cristaux, reprend Tristan. D’ailleurs on le voit au quotidien, avec des gens qui ont des cristaux partout et qui font peu de crises, et d’autres qui ont deux à trois cristaux et qui font des crises tout le temps.”



Au-delà des chiffres purs et durs, il s’agit de comprendre et d’améliorer la prise en charge, en développant un médicament capable d’agir par exemple sur ces mutations éventuelles. “Ça va aider à potentiellement contrôler cette maladie et traiter tous les goutteux du monde, poursuit le médecin. Qu’on casse l’image de la goutte auto-infligée, qui culpabilise tous ceux qui ont la goutte, ce qui est hyper important puisqu’une maladie dont on se sent coupable tue plus”.



Si l’enquête est programmée sur cinq mois, avec une restitution des premiers chiffres bruts avant la fin de l’année, il faudra attendre début 2022 pour les premières données génétiques.