La gomme a brûlé à Faratea

PAPEETE, le 24 septembre 2019 - L’association sportive automobile de Tahiti a organisé samedi une épreuve d’accélération à Faratea. Roland Leclerc gagne la catégorie « voiture » en étant plus rapide que Tamatoa Laibe. Tamahere Hikutini s’impose dans la catégorie « 4x4 » face à Christophe Chuong.



Le premier des trois « runs » programmés par l’association automobile de Tahiti a bien eu lieu à Faratea samedi. Dans la catégorie « voiture », c’est Roland Leclerc qui s’impose sur son Honda Civic, face à Tamatoa Laibe en Ford Escort. Dans la petite finale, Sandra Maillot, seule femme du concours, elle aussi en Honda Civic, a pris le dessus sur Taihau Marchal sur sa Corvette Chevrolet.



Dans la catégorie « 4x4 », victoire de Tamahere Hikutini sur son imposant Ford Ranger. Il bat en finale Christopher Chuong sur Toyota Hilux. Dans la petite finale, Francky Lioux, sur Ford Raptor, est plus rapide que Howens Tuitete, sur Ford Ranger.



Cette journée de compétition automobile intitulée « Drag Racing Tahiti » était organisée par l’association du sport automobile de Tahiti (ASAT) en partenariat avec les sociétés privées Océanie Pneus et Huna Design. L’ASAT est présidée par Louis Provost, qui n’est autre que le président du comité olympique de Polynésie.



Cette épreuve d’accélération est la première d’une série de trois. Deux autres journées seront proposées les samedis 19 octobre et 30 novembre, toujours à Faratea. SB