La gendarmerie met en garde contre la délinquance numérique

Tahiti, le 6 avril 2022 - Dans post Facebook diffusé mercredi soir, la gendarmerie informe les internautes que depuis le 4 avril, "une action par mail frauduleux réalisée à l'aide d'un cheval de Troie est "perpétrée en Polynésie à destination des particuliers, des institutionnels et des collectivités.



"La délinquance numérique en Polynésie est un phénomène naissant mais qui tend à bien s’installer. Redoublez de vigilance et protégez vos systèmes." Dans un post Faecbook publié mercredi soir, la gendarmerie informe que des mails frauduleux réalisés à l'aide d'un cheval de Troie circulent en Polynésie depuis le 4 avril.



La manière d'opérer est la suivante : : l’utilisateur reçoit sur sa messagerie un courriel qui l’invite a cliqué sur un lien malveillant afin de renforcer la sécurité des mots de passe de la suite Microsoft Office (quelque soit la version).Usurpant son identité, les auteurs récupèrent l'ensemble du carnet d’adresses des personnes et peuvent dupliquer à volonté leur action malveillante. Désormais ils sont aussi en capacité de pouvoir accéder à toutes les données de l’ordinateur.



​Conduite à tenir : - Surtout ne jamais répondre à un courriel qui me demande des coordonnées bancaires, mot de passe et identifiant.

- Ne jamais répondre à un mail inconnu et il est à supprimer immédiatement.

- Changer immédiatement vos mots de passe.

- Signalez la fraude par un dépôt de plainte ou sur la plateforme

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 6 Avril 2022 à 19:04 | Lu 685 fois