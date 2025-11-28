

La gendarmerie installée dans la Maison des Archipels

Tahiti, le 11 décembre 2025 - Jeudi après-midi, la gendarmerie de Polynésie française a inauguré la Maison des Archipels, une structure qui regroupe la Compagnie de gendarmerie départementale des archipels et la Brigade territoriale des Tuamotu-Centre.



La Compagnie des Archipels regroupe 92 gendarmes répartis dans 15 brigades déployées sur l’ensemble des archipels de Polynésie française. Ces brigades assurent la protection des populations, la conduite d’enquêtes, la prévention et le secours dans des zones souvent isolées, tout en garantissant une présence de proximité essentielle pour les habitants.



La Brigade territoriale des Tuamotu-Centre (BTTC), basée à Papeete, gère un immense archipel d’atolls. Pour intervenir, les militaires sont donc projetés à plusieurs centaines de kilomètres de Papeete, dans des conditions exigeantes, et ce sont eux qui permettent de maintenir la sécurité même dans les zones les plus isolées.



La Maison des Archipels, qui regroupe la Compagnie des Archipels et la Brigade territoriale des Tuamotu-Centre, est donc un espace partagé propice à renforcer la coordination, l’échange de compétences et le soutien immédiat aux gendarmes déployés dans les îles.



Le haut-commissaire de la République a participé à l’inauguration de cette nouvelle maison, jeudi après-midi, aux côtés du commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française et des personnels engagés chaque jour pour la sécurité des populations.



Cette nouvelle caserne s’installe au sein d’une ancienne bâtisse historique entièrement réhabilitée, désormais adaptée aux besoins opérationnels de la gendarmerie.



Rédigé par Bertrand Prévost le Jeudi 11 Décembre 2025 à 19:51




