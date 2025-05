La gendarmerie en démonstration à Faa'a

Tahiti, le 17 mai 2025 - Ce samedi, les différents services de la gendarmerie ont donné rendez-vous au grand public, à Faa'a, pour une journée portes ouvertes d'exception. Parcours du commando, démonstrations des unités d'intervention ainsi que différents stands de présentation ont conquis les visiteurs venus en nombre pour l'occasion.







Mission accomplie pour la gendarmerie de Polynésie française, ce samedi, à la caserne de Faa'a, où petits et grands curieux sont venus découvrir ou redécouvrir les métiers du secteur. Une occasion unique de voir et d'échanger directement avec les forces de l'ordre : “Mon fils de 10 ans veut devenir gendarme et il me pose sans arrêt des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, du coup, on est venu en famille à cette journée pour voir comment cela se passe”, explique Enoha, habitant de la commune de Faa'a. “C'est vraiment impressionnant. On a l'habitude de les voir dans leurs véhicules de fonction, avec le strict minimum en termes de matériels, mais en réalité, ils disposent de beaucoup plus de moyens de dissuasion.” Une réaction recueillie après l'exercice de démonstration des brigades d'intervention, marqué par l'intervention des chars d'assaut, de l'équipe cynophile et des agents fusil en main.







Et après le show, place à l'immersion. Les familles ont pu s'essayer au parcours du commando, découvrir les rudiments du secourisme ou encore se familiariser aux armes à feu. Des stands d'activités, d'informations et de sensibilisation, qui ont rencontré un vif succès. “Nous voulions faire découvrir tous les beaux métiers que la gendarmerie propose”, confie avec satisfaction Emmanuelle Roques, chargée de communication au sein de la gendarmerie. “Aujourd'hui, la Polynésie, c'est plus de 400 gendarmes. Nous proposons, en tout, plus de 300 métiers. Cela va du mécanicien à la secrétaire, en passant par le gendarme d'intervention… Il y a tous les métiers et vous en trouverez forcément un qui vous correspond !” D'autant que les démarches sont très simples, rappelle l'agent : “Premièrement, vous trouverez l'ensemble des informations sur le site de la gendarmerie. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou joindre directement le centre de recrutement ici, à Papeete. Vous pouvez passer nous voir à la caserne à Bruat et on sera ravi de répondre à toutes vos questions.” Y'a plus qu'à !