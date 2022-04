La gendarmerie de Huahine accueille son nouveau chef

Huahine, le 25 avril, 2022 - L’adjudant-chef Frédéric Cremonese est, depuis le 1er avril, le nouveau chef de la brigade de la gendarmerie de Huahine. Après 35 ans de service, c'est sa deuxième affectation en Polynésie puisqu'il avait déjà exercé à Paea de 2001 à 2004.



C’est à 54 ans et après 35 ans de service que l’adjudant-chef Frédéric Cremonese a pris ses fonctions de chef à la brigade de gendarmerie de Huahine au 1er avril. Tout droit arrivé de la petite brigade de Mormoiron, dans la circonscription du Mont Ventoux dans le Vaucluse, il connaît cependant les îles. En effet, ses différentes affectations lui ont permis de découvrir les Outre-mer à plusieurs reprises en Polynésie française d'abord de 2001 à 2004 où il était affecté à la brigade de Paea, puis en Nouvelle-Calédonie de 2014 à 2019 et de novembre 2021 à janvier 2022 à l'occasion du troisième référendum sur l'autodétermination.



Frédéric Cremonese est ravi de retrouver la Polynésie : "Je suis très heureux de revenir au fenua, ça n’a pas changé depuis mon dernier séjour. C’était mon souhait de revenir dans les îles où j’avais fait des demandes pour plusieurs îles comme Huahine, Bora Bora, Maupiti, Moorea et Rangiroa. Je connaissais déjà Huahine, mais en tant que simple touriste." À présent, il vise à décrocher l'échelon de major avant sa retraite qu’il prendra dans 4 ans. La brigade de Huahine compte un effectif de six gendarmes et deux gendarmes mobiles en renfort qui changent tous les 3 mois. Leur affectation dure entre 3 et 4 ans maximum.