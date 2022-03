La gendarmerie contre les rodéos urbains à faa'a

Tahiti, le 21 mars 2022 – La gendarmerie a effectué une opération de contrôle des deux roues à faa'a, dans la nuit du 19 au 20 mars, pour empêcher l'organisation de rodéos urbains.



Dans le cadre de la lutte contre les rodéos urbains, une opération de contrôle des deux-roues a été organisée par le commandement de la gendarmerie (COMGEND) dans la nuit du samedi 19 mars au dimanche 20 mars le long de la route de ceinture à faa'a. Selon le haut-commissariat, une cinquantaine de deux-roues, qui se préparaient à participer à des rodéos, ont été interpellés pour autant de dépistages d'alcoolémie. Trente-quatre infractions au code de la route ont été relevées. De plus, trois dépistages stupéfiants se sont avérés positifs et près de deux grammes de cannabis ont été découverts.



180 infractions depuis janvier



Le haut-commissariat précise que d'autres opérations "coup de poing" seront organisées tout au long de l'année dans le cadre de la lutte contre ces courses sauvages, impliquant quads, motos ou scooters, parfois volés, qui sont dangereuses pour les participants, constituent une menace pour les usagers de la route et une nuisance pour les riverains. Les rodéos urbains nocturnes se sont récemment multipliés dans la zone urbaine de Tahiti. En 2022, 180 infractions chez des pilotes de deux roues ont déjà été relevées par les forces de l'ordre.