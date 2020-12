La galerie Au Chevalet rend hommage à Bobby Holcomb

TAHITI, le 14 décembre 2020 - Pour cette fin d’année, la galerie Au Chevalet a invité une trentaine d’artistes à réaliser des œuvres en hommage à Bobby Holcomb. Le compositeur, chanteur, peintre, danseur est décédé en février 1991, il y a presque 30 ans.



Bobby Holcomb a disparu il y a près de 30 ans. C’était précisément en février 1991.



Compositeur, chanteur, peintre, danseur… il laisse derrière lui de nombreuses œuvres qui sont comme des empreintes laissées dans l’histoire de la Polynésie française. L’artiste multicarte a marqué toute une génération.



Il s’est investi et a participé à la renaissance et l’éveil culturel du peuple ma'ohi.



Depuis cinq mois, 32 artistes préparent leur hommage en s’inspirant des chansons, des photos, des œuvres de l’artiste.



" Chacun y a mis sa créativité, sa technique et son inspiration. Certains d’entre eux n’ont même pas connu l’artiste de son vivant, car trop jeunes, pourtant ils ont voulu à leur tour laisser une empreinte artistique pour montrer que même au-delà on peut toujours être présent à travers ceux qui sont restés ", commente Valérie Prokop, de la galerie.



Des artistes sont partis des titres et textes de chansons, incorporant parfois des écrits dans les toiles. Ils ont aussi travaillé des détails de ses toiles ou ont choisi d’interpréter des tableaux ou dessins.



Un certain nombre de tableaux sont en lien avec la nature, la terre. Tafe par exemple montre les mains de Bobby enserrant un taro. "Bobby encourageait à l’agriculture. Selon lui, en s’occupant d’un fa’a'apu, on ne manquait de rien", rappelle Valérie Prokop.



Lithographies inédites et encres originales



Il y a également des œuvres de Bobby à la vente. Les visiteurs pourront découvrir des lithographies inédites : Ruahatu et Hotu Hiva.



Elles ont été tirées à 200 exemplaires. Il y a enfin des encres de Chine originales dont une technique mixte mise en vente au plus offrant.



Les acquéreurs peuvent dès à présent faire leur offre à la galerie. Le prix plancher est de 1,2 million de Fcfp. Cette œuvre de 53 x 48 cm s’intitule La tentation Fa’aha ma et date de 1978.



Elle appartient à une cliente de la galerie qui a connu directement l’artiste. Elle représente Adam et Eve à la polynésienne au milieu du jardin d’Eden. Les oiseaux blancs symbolisent la paix et la pureté. Un huissier sera présent le 18 décembre pour valider la vente.