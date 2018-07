La fuite des auditeurs d'Europe 1 se poursuit

Paris, France | AFP | jeudi 18/07/2018 - L'audience d'Europe 1 n'en finit plus de s'effondrer : elle est tombée au printemps à un nouveau plus bas historique, accentuant la pression sur son nouveau patron Laurent Guimier, qui a d'ores et déjà annoncé une valse des animateurs à la rentrée pour tenter de reconquérir les auditeurs.



D'après les chiffres de Médiamétrie publiés ce jeudi, l'audience cumulée d'Europe 1 est tombée à 6,5% sur la vague d'avril-juin, ce qui constitue une chute de 0,6 point par rapport à un an plus tôt. C'est surtout un nouveau plancher pour la station du groupe Lagardère, après un précédent point bas à 6,6% enregistré en novembre-décembre 2017.

Les mauvaises audiences réalisées depuis le début de la saison 2017-2018 ont déjà entraîné le départ du patron Frédéric Schlesinger, qui avait été recruté au printemps 2017 avec pour mission de redresser la barre et a été remplacé en mai par un autre ancien haut dirigeant de Radio France, Laurent Guimier.

De quoi accentuer la pression sur les épaules de ce dernier qui va avoir fort à faire. Le nouveau vice-PDG d'Europe 1 a déjà annoncé une série de bouleversements dans la grille d'Europe 1 (déjà fortement remaniée l'an dernier), qui prendront effet à la rentrée prochaine, avec notamment l'arrivée de Nikos Aliagas à la tête de la matinale, à la place de Patrick Cohen qui officiera désormais le week-end.

RTL clôt quant à elle la saison 2017-2018 sur une légère baisse de son audience à 11,8% (-0,3 point) en avril-juin, mais elle accroît encore son avance devant France Inter, elle-même en repli de 0,4 point à 10,7%. RMC tire quant à elle son épingle du jeu (+0,1 point à 7,8%) alors que france info chute de 0,9 point à 8%.

- RTL au sommet depuis 10 ans -

"C'est la conclusion d'une très belle saison, puisque c'est la meilleure en termes de part d'audience depuis 10 ans pour RTL, à 13%, et pour l'ensemble des radios du groupe M6 (RTL, RTL2 et Fun Radio), à 19,7%", a déclaré à l'AFP Christopher Baldelli, le patron de la radio la plus écoutée du pays.

"Si RTL est à ce haut niveau, c'est parce que nous avons renouvelé 90% de notre grille ces dix dernières années et nous allons continuer à l'améliorer", avec plusieurs changements notables prévus à la rentrée dont les arrivées de Pascal Praud dans "Les auditeurs ont la parole" de 13 à 14H, de Caroline Dublanche (transfuge d'Europe 1) en soirée, et de Stéphane Carpentier aux matinales du week-end.

De son côté, la présidente de Radio France Sibyle Veil souligne que le groupe public clôt "une saison record avec 14,5 millions d'auditeurs quotidiens et une audience cumulée de 26,7%" pour l'ensemble de ses stations. France Inter est la seule radio (avec RTL) à rassembler plus de 6 millions d'auditeurs chaque jour et sa matinale animée par le duo Demorand/Salamé reste la première de France, relève-t-elle.

Et si franceinfo a souffert d'une actualité nettement moins riche (après la présidentielle l'an dernier), France Culture et France musique voient leurs audiences augmenter. France Culture, en particulier, bat des records "sur cette vague et sur toute la saison", à 2,4%, souligne sa directrice Sandrine Treiner.

Même optimisme chez Cécilia Ragueneau, la patronne de RMC, qui relève que sa station "termine la saison à un niveau historique et est la seule radio généraliste en progression sur un an, ce qui est un très bon signal". Des résultats qui valident selon elle son modèle mêlant info, talk-show et sport, qui rendent la radio du groupe Altice moins dépendante de l'actualité que ses rivales.

Enfin, du côté des musicales, NRJ cède 0,3 point à 10,2% en avril-juin, mais devance toujours nettement Skyrock (6,8%) et Fun Radio (5,8%).

"NRJ est la première radio chez les moins de 65 ans, et sa matinale connait la plus forte progression toutes stations confondues", se félicite Maryam Salehi, numéro 2 de NRJ Group, qui souligne en outre que Rires et Chanson, autre radio du groupe, signe la plus forte augmentation de cette vague (+0,7 point à 3%).