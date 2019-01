La fromagère de Tahiti témoigne dans l'ouvrage Néo paysannes

PAPEETE, le 28 janvier 2019 - Le livre Néo Paysannes de Linda Bedouet, paru chez Rustica Éditions, donne la parole à 10 femmes dites néo paysannes. Parmi elles se trouve Juliet Lamy, la fromagère de Tahiti. Elle porte la voix de la Polynésie en racontant son parcours.



Linda Bedouet est une néo-paysanne, a vécu à Tahiti. Elle est rentrée aujourd’hui en France. Appartenant au réseau Ferme d'avenir, elle avait à cœur d'interroger d'autres femmes comme elle. Elle voulait que, parmi ces femmes, se trouvent une représentante polynésienne. Elle a découvert le parcours de Juliet Lamy sur Facebook et l’a contactée il y quelques mois.



" Elle m'a demandé, comme aux autres femmes, de raconter mon parcours, mon changement de vie. J'ai trouvé son appel très touchant. Je ne me considère pas tout à fait comme une néo-paysanne car je ne suis pas en contact direct avec la terre. Je suis donc d'autant plus touchée par l'envie de Linda Bedouet de me faire parler car je me sens ainsi appartenir à cette famille-là ."



Juliet Lamy, reconnaissante de l’attention qui lui est portée, est aussi contente de pouvoir partager son histoire. " De montrer qu’on peut s’imposer en tant que femme, que tout est possible ou presque. On ne sait jamais de quoi l’avenir est fait, il faut oser et j’espère qu’un tel ouvrage répondra aux questions que d’autres femmes peuvent se poser. "



Une nouvelle génération de paysans



Les néo-paysans correspondent à " une nouvelle génération de paysans ". Ils ont souvent eu une vie professionnelle avant de se tourner (ou de retourner) vers la terre. Ils se distinguent des chefs d'exploitation agricole ou des agriculteurs par " leur souhait de ne pas exploiter ". Linda Bedouet dit: " On ne se reconnaît pas dans ce mot, exploitation ".



Pour elle, la paysannerie est " ce que ça représente dans l'imaginaire collectif et ce qu’ils étaient avant la guerre. Ils connaissaient alors tout de la nature. Aujourd'hui, on ne sait plus rien, on est déconnecté, hors sol ".



Les néo-paysans " préservent et développent la vie ". Ils se considèrent comme " des gardiens du paysage, des savoir-faire, des semences. C'est un travail de reconnexion, de passeur. On est au service de nos micro-fermes ". Linda Bedouet est au service de la ferme des Rufaux.



Le parcours de Juliet Lamy



Juliet Lamy, si elle n'est pas en lien direct avec la terre, est dans cette démarche de reconnexion, d’entretien de savoir-faire.



Elle a suivi des études d'espagnol à l'université de Rennes avant d’enchainer avec un master de commerce international. Elle a exercé par la suite le métier de commerciale pour une entreprise pharmaceutique jusqu'au jour où " tout cela n'avait plus vraiment de sens ".



Elle a obtenu un brevet professionnel responsable d’exploitation agricole (BPREA) au Centre de formation professionnelle des adultes (CFPPA) d’Auvergne. Objectif ? " Créer une ferme en France, vivre de manière auto-suffisante. J’aimerais être paysanne car c’est un métier manuel, concret. Cela permet de se rapprocher de la Terre, de la nature, de notre nature, de ce que l’on est et qui nous fait vibrer. C’est un acte généreux. "



La vie l’a portée à Tahiti. " J’ai donc dû faire évoluer mon rêve car il n’y a pas de terre disponible pour un projet comme le mien. Je me suis lancée dans la transformation ."



Depuis, Juliet s’est fait une place, a trouvé une clientèle fidèle et croissante. Elle produit mais elle touche à la limite de son initiative. Elle a un problème d’approvisionnement et s’interroge sur la possibilité d’aller au bout de son rêve à Tahiti, c’est-à-dire d’avoir sa propre ferme sur le territoire. " Mais le problème du terrain n’a pas changé. " Elle n’a pas encore arrêté de décision.