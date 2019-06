La froideur du "désosseur de Tubuai" face à la cour d'assises

En ce premier jour de procès mardi, la personnalité de l’accusé a été longuement évoquée par la cour. Calme, maître de lui-même et très poli, l’homme a évoqué les mois passés à Nuutania, une « grande école » où il a « beaucoup appris sur lui-même et sur les autres. » Selon ses parents, l’accusé souffre de bipolarité. Selon les experts qui l’ont examiné durant l’instruction, il ne souffre d’aucune anomalie mentale.



L’ex-femme de l’accusé et mère de leurs trois enfants s’est ensuite avancée pour livrer un témoignage compliqué. Oscillant entre l’amnésie et la minimisation de la violence de son ex conjoint, cette quadragénaire très pieuse a fini par relater des « baffes » et des « corrections » en affirmant qu’il y avait des « pervers plus pervers » que lui.



Pour la fille aînée de l’accusé, l’arrivée chez ses grands-parents quelques mois avant les faits, a été bénéfique. A la barre, la jeune fille a expliqué que son père avait pour habitude de lui mettre, ainsi qu’à sa sœur, des « coups de poing, de gros coups de poings » . En pleurs, elle a cependant déclaré que l’accusé avait parfois pu faire preuve d’amour à son égard.



En fin de journée, la victime et mère de l'accusé s'est avancée face à la cour et a témoigné, en larmes. Tel que l'a souligné l'expert qui l'a examinée, cette femme ne comprend pas comment son fils a pu concevoir de la tuer. Envahie par la culpabilité, elle a évoqué un enfant "gentil" , devenu "frondeur" au fil des années.



Le procès devrait s’achever demain. L’accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.