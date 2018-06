La fréquentation hôtelière en baisse de 0,2% en mars 2018

PAPEETE, le 26 juin 2018 - En mars 2018, le nombre de chambres louées en Polynésie française est en baisse de 0,2 % par rapport à mars 2017. La progression des ventes auprès des marchés européen, sud-américain et domestique, ne compense pas sa diminution sur les autres marchés.

L'institut statistique de Polynésie française a publié mardi son point de conjoncture de fréquentation hôtelière pour le mois de mars 2018. Alors qu'il était en augmentation constante depuis 2014, le nombre de chambres louées en Polynésie française est en baisse de 0,2% par rapport à mars 2017. En effet, la hausse des ventes sur les marchés européen, sud-américain et domestique ne compense pas le recul des autres marchés notamment le marché Nord-américain. En lien avec la baisse de fréquentation, le coefficient moyen de remplissage (CMR) perd 2,6 points à 59,6 %, mais le revenu moyen par chambre louée (RMC) et le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) progressent de 9 % et 4 % pour s’établir à 37 585 F.CFP et 22 399 F.CFP.

Par ailleurs, on constate que le secteur du luxe est en recul de 3,9% entre mars 2017 et mars 2018, le tourisme et le grand tourisme sont respectivement en hausse de 5% et 9,2% sur la même période.

En cumul depuis le début de l’année, le nombre de chambres reste stable mais le CMR recule de 3,7 points à 54,4 % car l’offre en chambres a progressé de 7 % par rapport à l’année précédente avec la réouverture de structures d’hébergements.





Luxe, Grand Tourisme ou Tourisme : Correspond à une division par classe de l’hôtellerie

internationale. La classe Luxe correspond aux hôtels 4 et 5 étoiles, le Grand Tourisme aux

hôtels 3 étoiles et le Tourisme aux hôtels 2 étoiles.