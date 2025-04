La force collective du Jamel Comedy Club

Tahiti, le 23 avril 2025 - Le Jamel Comedy Club se produit ce samedi sur la grande scène de la place To'ata. Aujourd'hui, lors d'une conférence, quatre membres du JCC ont partagé leur expérience collective et leur volonté d'offrir un spectacle captivant.



Le Jamel Comedy Club (JCC) est un véritable tremplin pour les jeunes talents. La troupe est de passage à Tahiti pour une grande soirée d'humour. Ils parcourent l'Hexagone depuis des années avec leurs spectacles. L'objectif est de faire découvrir de nouveaux visages du stand-up et de créer des spectacles dynamiques, accessible à tous. Pour les artistes présents, c'est aussi une occasion de vivre une expérience différente, de sortir du cadre habituel des scènes métropolitaines, et de s'ouvrir à d'autres cultures. Ils seront cinq sur scène à faire vibrer la salle.



Antek, Basile, Ilyes Mela et Nash ont évoqué leur approche du spectacle et leur envie de créer un lien avec le public tahitien. Chacun prépare ses sketchs, tout en gardant un œil sur ce qui l’entoure. “On observe beaucoup, on écoute, et parfois on adapte quelques vannes en lien avec ce qu'on vit ici”, explique Antek. Basile ajoute : “On veut amener une touche de Tahiti dans le show, c'est important pour nous.”

“Un show collectif” Le groupe offre bien plus qu'une simple série de sketchs. C'est une véritable équipe où chaque humoriste trouve sa place. Et les humoristes insistent sur l'aspect collectif du spectacle. Ils ne sont pas là pour rivaliser les uns avec les autres, mais pour offrir un moment de partage avec le public.



“C'est un show collectif, et on est là pour faire en sorte que tout le monde réussisse. On veut que la soirée se passe bien pour tout le monde”, affirment-ils.



Pour les humoristes, cette dynamique est essentielle. “Il n'y a aucune compétition entre nous. Si l'un cartonne sur scène, c'est bien pour tout le monde. C'est un vrai moment qu'on partage ensemble.”



Même si chacun a son propre style, l'esprit d'équipe reste central. Nash, la seule femme du groupe qui est déjà venu au Fenua il y a deux ans, souligne l'importance de cette complicité. “On se soutient beaucoup, on s'encourage et s'entraide énormément. On fait toujours en sorte que le show fonctionne pour tout le monde.”



Cette manière de procéder leur permet de garder une bonne ambiance et de faire passer un message clair : l'humour peut-être une aventure collective, et c'est ce qu'ils vivent en ce moment à Tahiti.



La représentation prévue ce samedi à la place To'ata s'annonce comme l'un temps forts de la tournée. Le public polynésien est attendu nombreux pour profiter d'un spectacle drôle. Ce rendez-vous s'annonce d'ores et déjà mémorable, porté par l'énergie collective des humoristes. L'occasion pour les spectateurs de découvrir des talents venus d'ailleurs.

