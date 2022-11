La foire agricole de retour à Raiatea

Raiatea, le 9 novembre 2022 – Le Matete fenua est installé jusqu’à dimanche au lieu-dit “La piscine”, qui accueille l'événement pour la première fois. Le retour de la foire agricole de Raiatea était très attendu par les exposants et les visiteurs après deux années d’interruption.



Organisé par la chambre d’agriculture et la pêche lagonaire (CAPL), le Matete fenua fait un retour très attendu à Raiatea jusqu’à dimanche. Une foire agricole qui a dû être annulée en 2020 puis en 2021 en raison de l’épidémie de Covid, comme l’explique Heiarii Roihau, agent responsable de l’antenne de Raiatea de la CAPL : “Les contraintes sanitaires étaient trop fortes pour que nous puissions organiser la foire. Cette année nous avons souhaité qu’elle puisse avoir lieu mais le budget alloué à l’événement étant en baisse, il a fallu apporter des modifications à l’organisation habituelle.” En effet, les organisateurs avaient pour habitude d’installer la foire agricole sur le front de mer derrière l’hôpital de Uturoa.

Cette année, en raison de la baisse du budget, la foire a lieu à sur la place To’a Huri Nihi, plus communément appelée “la piscine” en raison du bain naturel qu’elle encadre. Heiarii Roihau précise les raisons qui ont amené à choisir ce nouveau site pour accueillir l’événement : “La piscine présente un avantage important car le grand chapiteau étant installé à l’année, il permet de diminuer le coût d’installation des structures. Il en est de même pour les toilettes. Ici, pas besoin de les installer : elles existent déjà. Mais nous avons conscience qu’ici, du point de vue commercial, le site choisi est moins attractif car il se trouve plus éloigné du quai par lequel les habitants et les exposants venus de Taha'a arrivent en bateau-navette. Du coup, il y a moins de public et d’exposants mais c’est la reprise et nous avons quand même réussi à regrouper une quarantaine d’exposants venus principalement de Taha'a et de Raiatea.”



Le Matete fenua Raromatai en 2024



À l’avenir, Heiarii souhaiterait voir le nombre d’exposants augmenter pour qu’en 2024, une foire agricole exceptionnelle soit organisée, celle du Matete fenua Raromatai pour que toutes les îles soient représentées et que les exposants puissent échanger leurs savoirs et les transmettre à un public venu de toutes les îles Sous-le-Vent.

L’envie de pérenniser l’événement année après année est partagée par les exposants, tous très contents de la reprise, comme en témoignent trois apiculteurs représentant l’association professionnelle de Raiatea : “Certes il y a moins d’exposants que d’habitude mais entre les fortes pluies qui ont abîmé les récoltes, l’endroit choisi, la reprise après deux années d’interruption, c’est normal. Et l’important c’est que la CAPL se soit démenée pour que la foire ait lieu. Nous en sommes très contents. Pour aider à faire de cet événement un succès, nous avons décidé de présenter nos produits à un prix attractif, pour aider le salon à se relancer après deux années de Covid. Car pour nous aussi, ce n’est pas simple : le bois servant à la fabrication des ruches a augmenté ; l’approvisionnement coûte plus cher. Du coup, on en vient à commander les ruches en kit à des sociétés apicoles européennes alors que les ruches peuvent être fabriquées localement mais le coût est plus élevé. Cependant cette semaine, pour la foire, on a décidé de vendre nos produits moins chers malgré les coûts.”



Horticulteurs, maraîchers, éleveurs...



Installée à la fois sous le chapiteau de la piscine et sur la place, la foire regroupe donc une quarantaine d’exposants venus dans leur très grande majorité de Raiatea et Taha'a. Les stands de la certification Bio fetia occupent une place prépondérante parmi les exposants mais on y trouve également des stands horticoles, maraîchers, et aussi des représentants des filières bovine, aquacole, chevaline.

En déambulant sous le chapiteau ou à l’extérieur, on peut aussi trouver des stands de confitures artisanales fabriquées à partir de fruits locaux ou, plus original encore, des confitures à base de fleurs. Venue de Taha'a, Rachel Plancque propose des confitures de clitoria, d’hibiscus ou de tiare Tahiti. Associée à Manutea Moutame, qui a reçu le second prix du meilleur miel de Polynésie après celui des Marquises, ils expliquent que, pour eux, “la symbiose entre les fleurs et les abeilles étant naturelle, leur association allait de soi”. Singuliers aussi : des sirops préparés localement à base de gingembre ou de curcuma qui côtoient des produits pour la vaisselle complètement naturels.



Diversifiée et à des prix attrayants, la foire agricole a fait peau neuve cette année et grâce aux efforts consentis par chacun pour relancer l’événement, les exposants et organisateurs espèrent bien que le public sera au rendez-vous jusqu’à dimanche.







Rédigé par Marion Alexandre le Mercredi 9 Novembre 2022 à 16:01 | Lu 189 fois