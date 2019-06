La foire agricole de Huahine ouvrira ses portes le 29 juin

HUAHINE, le 4 juin 2019 - Durant une semaine, 300 agriculteurs, éleveurs et artisans de Huahine vous présenteront leurs produits, à Fare. L'occasion pour les habitants de l'île et ceux des Raromata'i de découvrir les métiers de l'agriculture aux Îles sous-le-vent.



L'association "Te hotu o honu" organisera en collaboration avec la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, la seconde édition du Matete Fenua – Foire agricole de Huahine qui se tiendra du 29 juin au 7 juillet à Fare, sur le terrain jouxtant la mairie.



Pour cet événement, 300 agriculteurs, artisans et éleveurs de Huahine seront présents.



Durant une semaine, le public pourra découvrir la richesse des produits de l'île. Plusieurs concours seront également proposés, tels que le concours de Tifaifai, le concours de vanille mûre ou encore le concours pêche en haute mer. Des stands de démonstration seront aussi programmés, avec des cooking class, du tressage, du sciage ou de la fabrication de nasse.



La foire agricole de Huahine ouvrira ses portes de 8 heures à 17 heures.