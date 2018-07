La finale du Mondial 2018 sur écran géant à Vaiete

PAPEETE, 11 juillet 2018 - La finale de la coupe du monde de football sera retransmise en direct, dimanche matin, sur un écran géant installé place Vaiete, a-t-on appris mercredi à l’issue du conseil des ministres.



" Nous invitons celles et ceux qui aiment partager leur passion pour le football à se rassembler sur place ", a convié Jean-Christophe Bouissou, mercredi en marge du point presse du conseil des ministres. Un écran géant sera installé place Vaiete, à Papeete, afin d’offrir une diffusion publique en direct de la finale de coupe du monde de football FIFA 2018, tôt dimanche matin.



Ce match qui opposera l’équipe de France à celle de Croatie doit débuter peu avant 5 heures. " C’est vrai que (...) c’est tôt ; mais le marché de Papeete n’est pas très loin. Ce sera l’occasion de faire quelques emplettes et acheter ce qu’il faut : firifiri, etc ", a ironisé le numéro 3 du gouvernement.



Plusieurs appels publics ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour inviter les autorités du Pays et de l’Etat, à installer un tel dispositif dans l’enceinte de Toata ou avenue Pouvana’a a Oopa.



Certains bars et restaurants s’organisent pour accueillir du public lors de ce match de finale de coupe du monde à l’issue duquel la France est en capacité de décrocher une deuxième étoile, 20 ans après la victoire des bleus en 2018.



A Vaiete, a manifestation est d'ores et déjà annoncée " à la bonne franquette ". " Je sais en tous cas que le président Fritch est un fan de football et qu’il aime bien partager ces moments. Surtout que l’on a une excellente équipe et que l'on n’a pas de doute sur le fait que la France gagne cette finale ".



Rendez-vous donc dimanche 15 juillet à l'aube, place Vaiete, pour ce grand moment de communion populaire.