La fin des tōta, mais pas du Tōta Tour

Tahiti, le 22 mars 2021 - Les tōta de 1 et 2 francs vont disparaître de la circulation à partir du 1er septembre 2021. Mais il est encore possible d’en faire bon usage en les déposant dans les urnes du Tōta Tour entre le 21 mars et le 21 avril. Cet événement caritatif permet de récolter des fonds au profit des enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs de trisomie 21 du centre Papa Nui.



Il n’avait pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire en 2020. Cette année, l’événement caritatif du Tōta Tour, organisé dans le cadre des journées mondiales de la trisomie 21, s’adapte. En plus des urnes accessibles dans les commerces partenaires, des dons en ligne sur le site de la Fondation Anāvai et des urnes collector plus grandes viennent s’ajouter à la récolte de fonds. Dans l’impossibilité d’organiser un traditionnel Tour de l’île de Tahiti ou un tournoi sportif comme c’était le cas en 2019 avec le Tōta Tour’noi de beach soccer, le tour se réinvente du 21 mars au 21 avril alors que les pièces de monnaie de 1 et 2 Fcfp vont quant à elles cesser d’exister à partir du 1er septembre prochain.



Un échange association-centre



Organisé par l’association Fare Heimanava depuis 2009, le Tōta Tour a lieu à l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 le 21 mars. Il permet à l’association d’améliorer le quotidien des trente personnes trisomiques et déficientes intellectuelles accueillies gratuitement au sein du centre Papa Nui. L’intégralité des dons collectés lors du tour reviennent à l’association pour l’accueil et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes du centre. Stéphane Marandin, directeur du centre Papa Nui et créateur du Tōta Tour explique la connexion entre l’association et le centre : “L’association Fare Heimanava est gestionnaire de l’établissement médicosocial Papa Nui. Dans le cadre de sa mission de service public, l’association perçoit une subvention de fonctionnement attribuée par le Pays. La subvention que le Pays attribue annuellement à l’association prend en charge certaines activités du centre, mais pas toutes”.



Pour s’autofinancer ou financer les projets du centre, Fare Heimanava doit donc récolter des fonds. “Donc si on veut aller plus loin dans les domaines thérapeutiques, éducatifs, sportifs et si on veut répondre aux besoins des éducateurs et des jeunes, on a besoin de financement”. Plutôt que d’organiser plusieurs projets de collecte de fonds dans l’année, l’association a décidé de se recentrer sur un seul projet qui est le Tōta Tour. “L’évènement permet de financer des activités que le centre Papa Nui va mener tout au long de l’année. L’idée de ce projet c’est de collecter des fonds bien évidemment mais c’est aussi et surtout de faire connaître et reconnaître les personnes trisomiques 21 en Polynésie française”, ajoute le directeur du centre.