La fille fa'a'amu de Patrick Sébastien victime de racisme

PARIS, le 7 septembre 2018. Patrick Sébastien, qui a adopté un enfant polynésien en 2007, a regretté ce vendredi dans l'émission "Touche pas à mon poste" que sa fille soit victime de racisme.



L'animateur Patrick Sébastien s'est marié en 1998 à Nathalie. Ensemble, ils ont adopté une petite fille, Lilly, en 2007, en Polynésie. C'est le quatrième enfant de Patrick Sébastien.



Ce vendredi, il était l'Invité de « Touche pas à mon poste », émission pendant laquelle a été évoquée l'histoire de Cécile Djunga, miss météo de la RTBF qui a annoncé être victime d'attaques racistes. Patrick Sébastien, visiblement touché, a confié : « Le racisme, ça me parle. J'ai eu le problème avec ma fille, récemment, à l'école". Emu, il a précisé : "On l'a traitée de 'sale noire' ».



Il a ajouté : « Ça fait mal, ça l'a blessée » . L'animateur souligne : « I l faut apprendre à comprendre les autres et à les respecter. Y a vraiment une dérive dégueulasse à tous les niveaux de différence mais c'est à nous tous de le prendre en main au jour le jour ».