

La filière bois cherche à se structurer

Tahiti, le 3 mai 2026 - À l’instar de l’initiative portée par le Cluster maritime, un Cluster Bois va voir le jour.



Dans le but de fédérer l’ensemble des acteurs de la filière bois (ouvrier forestiers, scieries, distributeurs, entreprise de constructions, ébénistes, etc.), aujourd’hui souvent dispersés, un Cluster Bois va voir le jour. Cette initiative vise à mieux structurer leurs actions, mutualiser les compétences et renforcer leur capacité d’innovation et de développement.



Dans cette logique, le Cluster Bois de Polynésie vise d’abord à favoriser la transversalité entre les acteurs publics et privés : institutions, entreprises, artisans, centres de formation, chercheurs ou encore gestionnaires de ressources naturelles.



“En créant un espace d’échange et de coopération, il permet de décloisonner les initiatives et de faire émerger des projets collectifs à plus forte valeur ajoutée”, est-il expliqué dans un communiqué envoyé aux rédactions par ce nouveau cluster.



La vocation de cette nouvelle union est de structurer et dynamiser une filière à fort potentiel, en s’inspirant de réussites locales telles que le Cluster maritime de Polynésie française, qui a su fédérer les énergies autour de l’économie bleue et renforcer sa visibilité.



Enfin, ce cluster s’inscrit dans une démarche de long terme, en mettant au cœur de ses priorités la pérennité de la ressource forestière. “Il s’agit de promouvoir une gestion durable, responsable et adaptée aux spécificités du territoire, afin de concilier développement économique, préservation de l’environnement et valorisation des savoir-faire locaux”, précise le communiqué.



Le Cluster Bois de Polynésie veut ainsi se positionner comme un levier stratégique pour construire “une filière cohérente, durable et créatrice de valeur pour l’ensemble du territoire”.





Les objectifs du cluster



- Structuration de la filière bois local.

- Amélioration de la compétitivité.

- Structuration de la chaîne de valeur.

- Développement des compétences et soutien à l’emploi local.

- Promotion du bois comme matériaux durable.

- Sécurisation des débouchés.

- Incitation financière à la construction bois.

- Promotion du bois local dans les dispositifs fiscaux.

- Accompagnement des évolutions.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 3 Mai 2026 à 18:47 | Lu 665 fois



