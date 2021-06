La fête de la musique avant l’heure

Tahiti, le 8 juin 2021 - Dans le cadre de la fête de la musique, l’association Vaima Shopping Center organise la troisième édition des Sound Days sur la plazza haute du centre Vaima. Du 9 au 19 juin, des scènes ouvertes, des mini-concerts ou encore des expositions autour de la musique seront organisés entre 9h et 16h. Une façon de célébrer avant l'heure la fête de la musique du 21 juin.



À partir d'aujourd'hui et jusqu'au samedi 19 juin, les Sound Days 2021 sont organisés au centre Vaima. De 9h à 16h, des évènements en tout genre se succèderont sur la plazza haute, quelques jours avant la fête de la musique du 21 juin. Au programme : une scène ouverte, des mini-concerts, des expositions, des ventes d'instruments, des promotions spéciales ou encore un jeu-concours.



La scène pour tous



Les scènes ouvertes appelées “open scenes” auront lieu tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 16h. Une scène et du matériel de sonorisation professionnel seront mis à disposition de tous les musiciens et chanteurs amateurs qui souhaiteront s'exprimer. Des artistes professionnels performeront également en acoustique chaque jour de 12h à 14h. Au programme : Maro’ Ura, Manea Bennett, Taloo, Guillaume Materere, Teva Salmon, Sam ce bon vieux Sam, Teiho Tetoofa, Lulu & Tom et Eto.



Pour célébrer en avance la fête des pères, les enfants seront les bienvenus sur scène le samedi 12 juin pour réciter des poèmes et chanter des chansons à leur papa. Durant les dix jours de festival, des artisans seront présents et exposeront leurs instruments de musique au grand public. Plusieurs magasins du centre Vaima auront aussi préparé des offres spéciales à l’occasion des Sound Days. Aussi, avant chaque mini-concert, le public aura l’occasion de tenter sa chance en faisant tourner la “roue gagnante” qui leur permettra peut-être de remporter des lots.



Un concours acoustique



La 3e édition du concours acoustique Bose L1 Contest sera organisée le samedi 19 juin. Les dix meilleurs candidats, classés par un jury de professionnels, se produiront sur scène, certains pour la première fois. Cet événement, dont la dernière édition avait été remportée par le duo Aniheitni Tapent et Keanu Boosie, actuellement chanteurs et musiciens du groupe Koru, viendra clôturer les Sound Days 2021.