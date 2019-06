La fête de l'orange : tout un programme

PUNAAUIA, le 18 juin 2019. Les festivités de l’Orange démarrent vendredi à Punaauia, avec l’ouverture du village des artisans dans les jardins de la mairie. Le traditionnel défilé des porteurs d'oranges aura lieu samedi matin.





L'orange est le symbole de Punaauia et ce week-end le fruit symbolique sera à l'honneur dans la commune. Depuis une trentaine d'années, l'orange devient le centre de la vie de commune pendant une semaine. Tout au long de la semaine, près de 300 ramasseurs d'oranges partent dans la vallée de la Punaruu pour se rendre sur les plateaux des orangers : Tamanu, Ofaito et Puarata, afin de débroussailler et baliser le terrain avant de cueillir les oranges et préparer leur vente au village des artisans qui se tiendra dans les jardins de la mairie.