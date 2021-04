La femme au cœur du séminaire adventiste de Bora Bora

Sylvie Falchetto, Responsable du ministère des femmes de la mission administrative des églises adventistes de la Polynésie Française.



“Comme nous sommes dans le cadre religieux, on n’oublie pas de préciser que l’amour vient de Dieu. En tant que chrétien, si on n'a pas d’amour, c’est qu’il y a un petit problème et ce qui est intéressant c’est de voir qu’il y a différentes sortes de langage d’amour. Et si parfois on n’arrive pas à communiquer, on peut se sentir mal aimé. Mais c’est simplement qu’il y a un manque de considération quelque part. Je pense que c’est un réel besoin de toutes les églises car partout lorsque je me déplace je remarque qu’il y a un manque. (…) Je voudrais dire à toutes ces femmes de penser à elles et d’équilibrer leurs vies (…). C’est un séminaire ouvert à tous et j’invite vraiment les femmes à se considérer et se valoriser.”