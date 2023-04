La fédération Amazones va tenir un congrès sur les "cancers feminins" à Tahiti

Tahiti, le 18 avril 2023 – Amazones Pacific va accueillir, du 15 au 24 mai prochain, la fédération Amazones, composée des autres associations membres, qui sont reparties à travers la métropole et les territoires ultra-marins. Un congrès sur la santé des femmes et sur les "cancers féminins" est notamment prévu le 16 mai.



Amazones Pacific va accueillir pour la première fois en Polynésie la fédération Amazones, composée des cinq associations membres qui sont reparties à travers la métropole et les territoires ultra-marins. Ce rassemblement se tiendra du 15 au 24 mai prochain afin qu'elles puissent "échanger sur leurs expériences pour s'enrichir mutuellement". Un congrès et un symposium sur la santé des femmes et sur les "cancers féminins" seront même organisés le 16 mai. Lors de cette journée, en plus de la conférence qui sera ouverte au public, des ateliers d'échanges successifs consacrés au cancer du sein et au cancer du col de l'utérus seront organisés. Pour rappel, les associations Amazones regroupent des femmes souffrant de cancer, afin qu'elles puissent, ensemble, discuter et partager sur leur parcours de soin pour mieux affronter la maladie.