La fédé célèbre l'Hawaiki nui va'a

PAPEETE? le 7 novembre 2019 - La fédération polynésienne de sport adapté et handisport a organisé mercredi un cocktail pour remercier l’ensemble des équipes handisport ayant participé à la dernière Hawaiki nui va’a.



La fédération polynésienne de sport adapté et handisport (FPSAH) a organisé mercredi après-midi un cocktail à Arue. Le but ? Remercier l’ensemble des équipes amateur et élite ayant participé à la dernière Hawaiki nui va’a.



Pour rappel, pas moins de 11 équipages handisport étaient engagés lors de l’épreuve qui s’est déroulée le jeudi 31 octobre à Raiatea, juste avant la deuxième étape de Hawaiki nui va’a entre Raiatea et Taha’a.



« Huit équipages amateur étaient en lice et trois en élite soit au total presque cent personnes, ce qui est pour nous un record. Merci à tous pour votre soutien qui contribue à la valorisation de nos sportifs en situation de handicap ! » a déclaré la présidente de la fédération Henriette Kamia.



Le cocktail avait également pour but de dresser un bilan avec les différents acteurs concernés par l’événement en vue de renouveler l’expérience lors de l’édition 2021.