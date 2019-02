La famille d'Emiliano Sala "commence" son deuil, pluie d'hommages pour le joueur

Bournemouth, Royaume-Uni | AFP | vendredi 08/02/2019 - Dix-huit jours après sa disparition, la famille du footballeur Emiliano Sala a annoncé vendredi "commencer (son) deuil", après l'identification jeudi soir de son corps retrouvé au fond de la Manche dans l'épave de son avion.



"Nous allons pouvoir commencer le deuil de notre fils et de notre frère", a déclaré vendredi à l'AFP la famille du joueur argentin de 28 ans, dans un communiqué.

"Voir le monde entier se mobiliser pour nous accompagner dans nos recherches a été d'une aide infiniment précieuse, et c'est aussi grâce à vous aujourd'hui que nous allons pouvoir commencer le deuil de notre fils et de notre frère", a-t-elle ajouté.

Jeudi soir, les enquêteurs britanniques avaient annoncé avoir identifié le corps récupéré dans l'épave de l'avion, disparu au-dessus de la Manche le 21 janvier avec à son bord Emiliano Sala et le pilote David Ibbotson, qui faisaient route vers Cardiff au pays de Galles depuis Nantes (ouest de la France).

"Nous ne t'oublierons jamais Emi", a réagi sur la page d'accueil de son site internet le FC Nantes, avec lequel l'attaquant était sous contrat jusqu'en janvier avant son transfert à Cardiff. Le club a précisé que le numéro 9, porté par Emiliano Sala, ne serait plus attribué.

Très proche de l'attaquant depuis son arrivée au club en octobre, l'entraîneur Vahid Halilhodzic a rendu "hommage à quelqu'un qui va laisser une trace éternelle dans ce club" dans une conférence de presse.

En France, "une minute d'applaudissements sera observée sur tous les terrains" avant le coup d'envoi des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end, a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel, qui a qualifié Emiliano Sala de "joueur exemplaire", "apprécié de tous", "figure" de la Ligue 1.

- Hommages -

Le club de Cardiff, avec lequel l'Argentin venait de s'engager, a transmis ses "condoléances" et sa "compassion" à la famille du footballeur. "Lui et David resteront à jamais dans nos pensées."

L'identification du corps d'Emiliano Sala apporte "paix" et "réconfort" à sa famille, a déclaré l'entraîneur du club, Neil Warnock, lors d'une conférence de presse.

Les joueurs de Cardiff et de Southampton porteront des brassards noirs lors du match qui les opposera samedi et une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi

Plusieurs joueurs de Cardiff, dont les défenseurs Joe Bennett et Sol Bamba, ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

La légende du football argentin Diego Maradona s'est associée à l'hommage via Instagram: "Beaucoup d'entre nous avaient gardé une lueur d'espoir, explique-t-il. J'embrasse toute sa famille et ses amis".

D'autres messages ou marques de respect ont continué d'affluer sur les réseaux sociaux, de la part du FC Barcelone, des internationaux français Benjamin Mendy ou Kylian Mbappe, ainsi que de l'UEFA.

Lionel Messi a envoyé "toute (sa) force" à la famille et aux amis de Sala, tandis que l'attaquant argentin de Manchester City, Sergio Aguero, a fait part de son "énorme tristesse" sur Twitter.

La carcasse du monomoteur Piper Malibu avait été localisée dimanche, à l'endroit où l'avion avait cessé d'émettre, dans la Manche, reposant à 67,7 mètres de fond à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guernesey.

- Nantes veut l'argent du transfert -

Le corps retrouvé dans l'épave avait été ramené à terre jeudi matin par un navire du Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB).

Les tentatives de récupération de l'épave ont elles "échoué", avait indiqué l'AAIB, en raison notamment de "mauvaises conditions météorologiques". Les enquêteurs avaient alors pris la "décision difficile" de mettre un terme à l'opération, les fortes marées dans la zone limitant leurs capacités d'intervention.

Les raisons de l'accident restent inconnues mais l'AAIB espère avoir collecté suffisamment d'indices en filmant l'épave pour pouvoir faire la lumière sur les circonstances du drame.

La police a précisé que le coroner, officier de justice chargé de faire la lumière sur les décès de cause non naturelle, "continuera d'enquêter sur les circonstances" de la mort du footballeur.

Sur le plan juridique, le FC Nantes a demandé à deux avocats d'étudier les recours possibles pour obliger Cardiff à honorer le paiement du transfert de l'avant-centre argentin.

Le premier versement des 17 millions d'euros n'a pas été effectué, alors que le transfert a bien été enregistré par les instances avant l'accident.