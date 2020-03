La "dream team" de Rohfritsch pour les municipales

Tahiti, le 2 mars 2020 - Teva Rohfritsch conduit la liste Tamarii Punaauia aux municipales dans la commune aux oranges.



"Nous vous invitons à oser le changement avec nous", suggère la profession de foi de la liste Tamarii Punaauia. La commune n’est pas un bastion imprenable et Teva Rohfritsch le sait. En 2014, la liste Te Hotu Rau conduite par feu le maire sortant, Rony Tumahai, s’était maintenue in extremis avec 50,96% des suffrages, à l’issue du second tour de scrutin. Ce résultat avait largement été favorisé par un report de vote des électeurs de la liste Punaauia E Fero. Teva Rohfritsch avait déclaré forfait après le 1er tour de scrutin des municipales de 2014 et exprimé son soutien en faveur du maire sortant de Punaauia.



Six ans plus tard, Rony Tumahai n’est plus. Simplicio Lissant a pu accéder au poste de maire, en cours de mandat, après avoir été le premier adjoint de Tumahai. Il se présente aujourd'hui à la tête de la liste Te Hotu Rau no Punaauia avec le vent portant dont bénéficient les maires sortants et le bénéfice d’une forte intégration dans la collectivité municipale, après avoir fait sa carrière dans l’enseignement à la direction du CJA de la commune.



De son côté, la liste Tamarii Punaauia fait la promotion d’un programme conçu "après avoir sillonné les quartiers et au terme des rencontres nombreuses dans les foyers, auprès des commerçants et des entrepreneurs". Ce plan d'actions pour la prochaine mandature s’articule autour de 21 engagements dans six thématiques : Punaauia, ville jeune et active ; Punaauia, ville moderne et durable ; Punaauia, ville solidaire ; Punaauia, la ville qui vous doit des comptes.



Quelques figures



Teva Rohfritsch conduit cette année une équipe constituée autour de personnalités telles que Atiu Pomare Pommier, 2e adjoint de Rony Tumahai, Tatiana Tepava épouse Dubois, sa 3e adjointe, le représentant à l’assemblée Yves Ching, son 6e adjoint ou encore Antoine Rua, 9e adjoint de feu Rony Tumahai. Sur cette liste, des proches également, à l’image de Laila Tinorua, deuxième de liste en 2014 pour Punaauia E Fero. On trouve en outre, la tête de liste Taatira no Te Hau aux municipales de 2014 à Punaauia, Tiare Pater épouse Bonardi et l’un de ses anciens colistiers, Heimata Magne.



À ses côtés également, l’ancien ministre de l’Éducation, Michel Leboucher, élu d’opposition à Punaauia, de même que la représentante à l’assemblée Dylma Aro ou encore l’ancien ministre de la santé Patrick Howell. On trouve en outre sur la liste Tamarii Punaauia, l’ex-représentante Tahoera’a Huiraatira Gilda Vaiho.



Une liste sur laquelle figurent également Teiva LC, en 17e position ou encore l’ancien footballeur professionnel Marama Vahirua.



Teva Rohfritsch se présente aux municipales de Punaauia avec l'investiture du parti de la majorité, le Tapura Huiraatira. Ce scrutin est une étape clé dans le parcours du numéro 2 du gouvernement Fritch. Il s'agit en effet pour lui de s’offrir la légitimité d'un incontournable ancrage électoral gagné sous son nom. Pour la suite de sa carrière, pas de doute, la deuxième commune la plus peuplée de Polynésie française serait une belle prise. Mais les jeux ne sont pas faits, loin de là.