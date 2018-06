La diversité linguistique ma'ohi dans l'Atlas sonore des langues régionales

reo ma'ohi

PAPEETE, 20 juin 2018 - L'Atlas sonore des langues régionales de France présente dorénavant une page interactive dédiée à la diversité linguistique des archipels de la Polynésie française.Cette page interactive illustre la diversité linguistique interne des archipels polynésiens avec 10 déclinaisons régionales du. Elle a été réalisée avec le concours de l’Équipe d’Accueil EASTCO de l’Université de Polynésie française et l’aide de plusieurs locuteurs bénévoles puis mise en forme par une équipe du laboratoire interdisciplinaire du CNRS pilotée par Philippe Boula de Mareüil. Le projet est financé en grande partie par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF).L’Atlas sonore des langues régionales de France vise à mettre en valeur la diversité linguistique de la France hexagonale et des Outre-mer, à travers une même histoire, la fable d’Esope de la bise et du soleil. Ce contenu est traduit dans nombre de langues et représentée sur une carte interactive, avec une transcription orthographique des enregistrements recueillis. Une soixantaine de langues régionales et non-territoriales, telles le rromani et la langue des signes française (LSF), est ainsi illustrée, dont la moitié en Océanie.Depuis mai 2018, une page interactive de cet atlas est dédiée à la Polynésie française. On peut accéder aux enregistrements des langues et de leurs variétés dialectales en cliquant sur les différentes îles des archipels. Voir ici et là . Ce support numérique interactif sonore complète utilement l’Atlas linguistique de la Polynésie française (Charpentier & François, 2015) également disponible en ligne sur le site de l’UPF.