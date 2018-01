La direction du golf de Temae assignée en référé par les habitants du motu

PAPEETE, le 8 janvier 2018 - La longue bataille judiciaire de l'Association des habitants de Tema'e Moorea (AHTM) pour accéder à son motu se poursuit. Ce lundi, le tribunal civil de première instance a renvoyé leur demande de référé d'heure à heure au 29 janvier prochain. L'origine de cette assignation réside dans la récente installation d'une barrière située sur l'un des deux accès à la route du lac.



C'est une affaire qui dure depuis plus de huit ans et qui ne semble pas prête de s'arrêter. Le 29 décembre dernier, via leur conseil, les membres de l'AHTM ont déposé une demande d'assignation en référé d'heure à heure devant le tribunal civil de première instance. Les habitants du motu souhaitent ainsi alarmer sur la récente pose d'une barrière sur l'un des deux accès à la route du lac. Autrefois encombrée par des rochers, la route est désormais entravée par une barrière fixe installée par le golf qui s'estime propriétaire de la parcelle de voirie. Les membres de l'AHTM considèrent que ce portail, exceptionnellement ouvert en raison des fortes pluies, représente un trouble manifestement illicite et qu'il met en danger la vie des habitants qui seraient amenés à devoir évacuer rapidement. L'AHTM a, d'ailleurs, déposé une plainte pour des faits de "mise en danger d'autrui" auprès du procureur de la République



Ce lundi, le tribunal civil de première instance a donc décidé de renvoyer le jugement au 29 janvier prochain pour permettre à la société ODT, propriétaire du golf, de préparer les documents pour sa défense.