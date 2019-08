La deuxième victime de l’abribus de Tiarei est décédée

PAPEETE, le 1er août 2019 – Grièvement blessé dans l’accident de l’abribus de Tiarei mercredi midi, le deuxième quinquagénaire hospitalisé à la suite de l’accident est décédé dans la soirée à l’hôpital.



Le drame de la route de Tiarei sur la commune de Hitia’a o te Ra mercredi midi a fait une victime supplémentaire. Dans la soirée qui a suivi l’accident, le deuxième quinquagénaire qui se trouvait sous l’abribus lors de l’accident est également décédé à l’hôpital des suites de ses blessures.



Rappelons que dans ce terrible accident, une conductrice de 71 ans a perdu le contrôle de son véhicule mercredi vers 12h au niveau de Onohea au PK25 à Tiarei. La conductrice a percuté un abribus sous lequel attendaient deux hommes de 55 et 52 ans. L’un d’entre eux a perdu la vie sur place et l’autre est donc décédé mercredi soir à l’hôpital.



La conductrice était en état de choc et n’avait aucun souvenir de l’accident mercredi lors de sa prise en charge par les secours. Une enquête est toujours en cours à la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes et les éventuelles responsabilités dans ce dramatique accident.