La dette d'un élu de Moorea bientôt effacée

La Chambre territoriale des comptes (CTC) pointe du doigt dans son rapport d'octobre dernier, la situation débitrice de nombre d'élus vis-à-vis des redevances communales. L’ardoise s'élève à 2 723 813 Fcfp. Elle rappelle également que la commune a commencé en 2019 "une vaste campagne de relance auprès des élus de la commune".



A la date 4 février 2019, en matière de redevances du service de l’eau, cinq élus dont deux adjoints, un maire délégué et deux conseillers municipaux étaient redevables d'un montant cumulé de 300 200 Fcfp. Au service de collecte et de traitement des ordures ménagères, 17 élus dont cinq adjoints, cinq maires délégués et sept conseillers municipaux devaient un total de 644 500 Fcfp.



Enfin pour ce qui est de la prise en charge de la facturation téléphonique au-delà du quota autorisé, 14 élus dont quatre adjoints, quatre maires délégués et six conseillers municipaux étaient redevables d'un montant global de 1,8 millions de Fcfp.



Une campagne de relance qui, selon la CTC, "semble n’avoir eu que peu d’effet sur les élus, à l’exception de rares versements puisque le point de situation établi 9 mois après l’envoi des courriers, présente encore, dans le fichier des redevables tenu par les services de la régie, une somme cumulée due de 2 789 513 Fcfp". Un total auquel il convient d’ajouter 1,15 million de Fcfp que doit encore un élu de Moorea-Maioa pour des loyers impayés au lotissement Nuuroa.



Contactée, la régie de Moorea assure que le nécessaire a été fait par rapport à ces dettes des élus et que "certains sont venus régulariser"