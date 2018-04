La dépense publique représente 74% de l'économie polynésienne

Le secteur public regroupe, selon la définition officielle de l'INSEE, "l'ensemble des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services non marchands (éducation, santé, administration, action sociale) ou d'effectuer des opérations de redistribution du revenu et des richesses nationales. Il tire la majeure partie de ses ressources de contributions obligatoires." Ici il s'agit des dépenses de l'État, de l'armée, du Territoire, des communes et des autres administrations vivant de fonds publics ou de contributions obligatoires, comme la CPS, les hôpitaux publics, le CESC ou encore la CCISM.



Et de toutes les administrations, c'est l'État qui pèse le plus lourd avec 182 milliards de francs dépensés en 2015, financés par le contribuable métropolitain. Suivent les impôts et taxes locales qui ont levé 122 milliards de francs pour le Pays, les communes et les autres administrations. Enfin, les cotisations sociales (dont prélèvements sociaux) ont représenté 107 milliards de francs pour financer notre santé et notre retraite. Le reste a été apporté par de l'emprunt et d'autres recettes (comme des ventes d'actifs, les dividendes payés par les entreprises publiques, etc.).



La publication fait aussi la comparaison entre 2007 et 2015. Un exercice qui montre que si les dépenses de l'armée ont baissé, elles ont été plus que compensées par l'augmentation des autres dépenses civiles de l'État. L'administration centrale injecte même 12 milliards de francs de plus dans nos îles en 2015 que huit ans plus tôt.



IMPÔTS EN BAISSE, COTISATIONS SOCIALES EN FORTE HAUSSE