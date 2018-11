La dengue de type 1 circule toujours à Tahiti, Bora Bora et Rangiroa.

Papeete, le 26 novembre 2011 -Le bureau de veille sanitaire a publié le 26 novembre ses données pour les semaines 45 et 46, du 5 au 18 novembre 2018. La surveillance des maladies infectieuses en Polynésie française est effectuée chaque semaine par la déclaration volontaire des médecins sentinelles et des laboratoires.



Evolution du nombre de cas déclarés, par pathologie

Pathologie Activité Evolution

Leptospirose Faible →

Dengue Faible ↗

Grippe Faible →

Diarrhée Faible →



Dengue



Dengue 1 : . Circulation à Tahiti, Bora Bora et Rangiroa. - 18 cas confirmés et 4 cas probables (9 cas en semaine 45 et 13 cas en semaine 46) - 7 enfants de moins de 15 ans - 13 sérotypés DENV-1 . Aucun passage codé par les urgences du CHPf sur 1 585 passages totaux.



Lutte contre la dengue - élimination des gîtes larvaires en supprimant ou protégeant toute zone de stagnation d’eau douce une fois par semaine - utilisation de moyens de protection individuelle : répulsifs anti-moustiques, moustiquaires, diffuseurs…



Prévention du sérotype 2 La Polynésie française continue d’être à risque d’importation des virus de la dengue de type 2 et 4 du fait que ces virus circulent dans la zone Pacifique, même si cette circulation est sporadique. Des personnes en provenance de zones à risque pour ces virus participent parfois à des compétitions ou des évènements internationaux. Pour lutter contre les risques d’introduction de nouveaux virus et d’épidémies, l’élimination des gîtes larvaires doit être continue : éliminer les moustiques, c’est éliminer le risque de se contaminer par le virus de la dengue. La Direction de la Santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires. La consultation permettra de confirmer le diagnostic et de prendre l’ensemble des mesures de lutte contre les moustiques porteurs du virus sur le terrain.





Leptospirose



Quatre cas de leptospirose ont été déclarés pendant cette quinzaine : 3 en semaine 45 et 1 en semaine 46. Les facteurs de risques identifiés étaient le jardinage/fa’a’apu et la baignade en rivière.



Recommandations - le jardinage / fa’a’apu est un facteur de risque de la leptospirose. Porter des gants et des chaussures fermées - porter des bottes / cuissardes lors de la pêche en eau douce - protéger les plaies avec un pansement imperméable - limiter tous les contacts avec la boue et l’eau douce trouble : ne pas marcher pieds-nus ou en savates dans les flaques et eaux stagnantes, ne pas se baigner en eau trouble et aux embouchures des rivières - dératiser et contrôler la pullulation des rongeurs par la gestion des déchets - après une exposition à risque, laver et désinfecter les plaies - consulter un médecin en urgence dès les premiers signes.





Grippe



- Activité grippale dans le réseau sentinelle : le nombre de consultations est stable par rapport à la quinzaine précédente. 29 cas de syndromes grippaux (13 en semaine 45 et 16 en semaine 46) ont été déclarés par les médecins sentinelle. - Aucun passage codé par les urgences du CHPf sur 1 585 passages totaux. - Il n’y a aucun cas confirmé de grippe cette quinzaine.





Diarrhée



Le nombre de cas déclarés s’élevait à 56 (24 cas en semaine 45 et 32 cas en semaine 46) dont 21 % d’enfants de moins de 4 ans. L’activité est stable dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente.



Recommandations - lavage des mains fréquent, et notamment après être allé aux toilettes. - dans l’entourage d’une personne malade, nettoyage et désinfection des toilettes et des poignées de portes chaque jour. - en cas diarrhées et/ou vomissements, réhydrater la personne et consultez un médecin.