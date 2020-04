La délinquance confinée

Même si le trafic de paka continue, le trafic d’ice, a, tel que l’a expliqué Dominique Sorain, subi un “véritable coup d’arrêt” depuis l’interruption des vols commerciaux, notamment en provenance des Etats-Unis : “L’ice ne passe plus ni par voie aérienne ni par voie postale. Peut-être qu’ils y a des stocks mais ceux-ci doivent commencer à être résiduels”. Les trafiquants, du fait des mesures de confinement, sont plus facilement repérables.



Évoquée par le haut-commissaire, la question de l’arrêt de la vente d’alcool a également été abordée mercredi par le procureur général près de la cour d’appel de Papeete, Thomas Pison, qui a fermement tenu à rectifier les différentes “sottises” qu’il avait pu entendre “ces dernières semaines”. Faisant directement référence au discours tenu par la présidente de l’association Utuafare Mataeinaa, qui avait remis en cause le rôle de l’alcool dans les violences intrafamiliales, le procureur général a exprimé son agacement : “Bien évidemment que l’alcool n’est pas une cause directe de ce type de faits. En revanche, l’alcool et /ou les stupéfiants facilitent le passage à l’acte et cela augmente la violence des coups. Je demande à certaines personnes qui se sentent investies d’une certaine connaissance de ne pas colporter de fausses informations en expliquant à la population que boire rend les gens paisibles.”