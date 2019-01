La défiscalisation nationale pour deux thoniers de Tahiti Tuna

PAPEETE, le 4 janvier 2019. Le haut-commissaire a annoncé que la défiscalisation nationale était accordée à Tahiti Tuna pour l’acquisition de deux thoniers.





"Il s’agit d’une décision symbolique forte et très attendue par les professionnels du secteur, autant qu’un signal du soutien de l’Etat au développement de l’économie bleue polynésienne", souligne René Bidal, le haut-commissaire, qui a annoncé ce vendredi par communiqué que la défiscalisation nationale était accordée à Tahiti Tuna pour l’acquisition de deux thoniers. "Ce soutien de la défiscalisation nationale à la pêche polynésienne correspond à un renouveau dans l’appréciation positive que l’Etat a désormais du haut niveau de compétence et de professionnalisme de ce secteur économique."



"La très haute qualité du poisson polynésien est unanimement reconnue sur les marchés internationaux, renforcée par l’éco-certification de la pêcherie MSC (Marine Stewardship Council) obtenue en juillet dernier qui est un critère majeur, notamment pour les Pays importateurs de poissons polynésiens parmi les plus exigeants, comme peut l’être le Japon par exemple" , met en avant le haut-commissaire.



Pour répondre aux demandes des consommateurs locaux et internationaux, l’entreprise familiale Tahiti Tuna a établi un programme de renouvellement de sa flottille de pêche. Le coût de l’investissement est évalué à 568 millions Fcfp et la réduction d’impôt consentie se chiffre à 257,3 millions Fcfp.