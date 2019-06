La défense va faire citer onze témoins au procès Radio Tefana

Lors d’une conférence de presse tenue le 11 novembre dernier, le procureur de la République, Hervé Leroy, avait rappelé les faits reprochés aux trois hommes. En l’occurrence, « l’attribution de subventions communales conséquentes et la mise à disposition d’employés municipaux : 7 puis 2 sur la période 2009-2017 étant observé que le montant de ces subventions fut de 110,66 millions de Fcfp de 2010 à 2013 et 81,85 millions de Fcfp de 2014 à 2017 et que la masse salariale pesant sur la commune fut de 80 713 569 Fcfp concernant 7 employés municipaux détachés à la radio de 2009 à mai 2017 et de 72 944 670 Fcfp d’octobre 2009 à mai 2017 pour 2 employés municipaux sédentarisés à la radio, après la réintégration en février 2010 de 5 autres agents dans les services municipaux".



En marge de ce procès, le Tavini Huira’atira a lancé un appel à manifester pacifiquement devant le palais de justice dès demain matin.



Rappelons que la prise illégale d’intérêts est punie d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et de neuf millions de Fcfp d’amende. Peuvent en outre être prononcées contre les coupables, à titre de peines complémentaires, l’interdiction de droits civiques, civils et de famille pour une durée maximale de cinq ans ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus et la confiscation des sommes et des meubles irrégulièrement reçus.