La défense demande « 1 million de francs par jour » pour les salariés de TRE

Tahiti le 26 janvier 2023 - Les employés de la compagnie TRE Transports ne peuvent toujours pas reprendre leurs fonctions. L’avocat de la défense des salariés a été entendu jeudi matin par le tribunal du travail. Pour faire pression sur le nouveau dirigeant de TRE, maître Quinquis demande qu’un million de Fcfp soient reversés aux employés par jour de retard, tant qu’ils ne reprennent pas leurs fonctions en conservant leurs droits. Le tribunal examinera la demande lundi 30.



Les employés de la compagnie TRE Transports ne peuvent toujours pas travailler. L’avocat qui assure leur défense a demandé au nouveau dirigeant de l’entreprise, devant le tribunal du travail jeudi, de dédommager à hauteur “d’un million de Fcfp, les ouvriers pour chaque jour de travail non effectué”.



Après avoir racheté la société Tehihira & Fils, le nouveau patron de l’actuelle TRE Transports avait refusé de garder les employés initiaux. L’employeur espérait ainsi passer outre l’ancienneté et les droits acquis par les employés de l’ancienne franchise. Pour manifester leur mécontentement, les manufacturiers sont rentrés en grève le 16 décembre, pendant un mois. Saisi par la CSTP-FO, le tribunal du travail a finalement demandé le 17 janvier dernier, que tous les employés de Tehihira & Fils conservent leurs avantages salariaux au sein de la nouvelle entreprise.



En début de semaine, lundi 23 janvier, le tribunal civil a aussi examiné la demande du dirigeant de TRE. Celui-ci avait fait appel à la justice, remettant en cause la légalité de cette grève entamée par les employés. La décision est mise en délibéré jusqu’au 6 février. En attendant la décision du tribunal, le nouveau patron refuse que ses employés reprennent leurs fonctions.

En réponse, le syndicat de la CSTP-FO a saisi d’urgence la justice pour demander l’application de la décision de justice du 17 janvier. L’audience s’est tenue jeudi matin, au tribunal du travail de Papeete.

Le nouveau dirigeant “fait preuve de mauvaise foi” “Aujourd’hui, on constate que l’employeur n’a pas respecté le jugement qui a été rendu, et propose toujours des contrats de travail qui ne reprenne pas l’ancienneté et le niveau de rémunération. J’estime qu’il fait preuve de mauvaise foi”, s’est indigné maître Robin Quinquis, représentant de la défense des salariés de TRE Transports, après l’audience de jeudi matin. L’avocat demande au juge des référés qu’un million de Fcfp soit reversé aux employés, par jour de retard, et à compter de la prochaine décision de justice.



Le dossier en question sera appelé à l’audience du lundi 30 janvier prochain. “La plaisanterie a assez duré. Je demande un dédommagement financier pour deux choses. La première, c’est que cette sanction se doit d’être dissuasive envers le dirigeant de TRE. Ma requête a été transmise dès le 24 janvier. Depuis, une partie des travailleurs ont pu reprendre le travail, donc l’objectif est déjà atteint. Après, sur le million par jour de retard, je n’y crois pas trop, mais ce n'est pas l’objet, l’objet, c’est d’assurer l’exécution d’une décision de justice, et là-dessus, on est sur une bonne voie”, soutient Robin Quinquis. Selon l’avocat de la défense des employés de TRE, les salariés ont repris leurs fonctions dans des “conditions illicites”. Quatre d’entre eux ont, en cela, refusé de retourner travailler. “Ils aimeraient travailler, mais l’employeur leur refuse l’accès à leurs locaux”, rajoute maître Quinquis.



17 salariés sont suspendus à la décision de justice de lundi. “La dizaine de salariés n’ont pas été payés depuis un long moment. Ils sont en difficulté, financièrement et moralement, c’est très épuisant pour eux”, déplore maître Quinquis.



Guillaume Marchal et Vaite Urarii Pambrun

Rédigé par Guillaume Marchal le Jeudi 26 Janvier 2023 à 17:01 | Lu 355 fois