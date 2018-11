La « dangerosité » d'une conductrice à la barre

PAPEETE, le 16 novembre 2018 -Une jeune femme de 20 ans comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel pour avoir brûlé un feu rouge alors qu'elle était sous l'empire d'un état alcoolique et ce, en état de récidive légale pour avoir été arrêtée en 2016 pour des faits similaires. Elle a été condamnée à 2 mois avec sursis.



Alors que le nombre de morts sur les routes du fenua ne cesse d'augmenter, le comportement de nombreux conducteurs aboutit encore à des comparutions devant le tribunal. La jeune femme jugée ce jeudi devant le tribunal correctionnel avait été arrêtée le 5 octobre dernier dans Papeete, alors qu'elle venait de brûler un feu rouge. Des analyses sanguines avaient révélé qu'elle présentait un taux d'alcool équivalent à 1, 2 gramme par litre de sang.



Face aux magistrats, la prévenue affirme qu'elle ne boit qu'occasionnellement durant les week-ends. Pourtant, le président du tribunal lui rappelle qu'elle a été arrêtée à deux reprises en 2016 : une première fois alors qu'elle conduisait sans permis sous l'empire d'un état alcoolique, la seconde car elle circulait toujours sans permis.



Le procureur de la République souligne l' "inconscience" et la "dangerosité" du comportement de la prévenue, qui aurait pu causer un accident en brûlant le feu rouge. Quatre mois de prison avec sursis ainsi que l'annulation du permis et la confiscation du véhicule sont requis.



La jeune assistante de direction est finalement condamnée à deux mois de prison avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et à l'interdiction de le repasser pendant un mois.