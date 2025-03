La coupe de Polynésie de BMX bat son plein

A Tahiti, le 9 mars 2025 - Samedi après-midi, sur la piste de Fei Pei, au complexe Tamahana de Arue, se déroulait la deuxième journée de la Coupe de Tahiti en BMX. Vingt-six participants se sont affrontés sous une grosse chaleur pour tenter de gagner des points au classement. Les leaders confirment leur bonne forme. Il reste encore trois journées pour aller chercher le titre dans chacune des catégories.

Après une belle première manche, la Coupe de la Polynésie Tahiti Nui de BMX reprenait ses droits sur la piste Fei Pei samedi après-midi. Avec quelques absents en raison de blessures, cette deuxième journée réunissait 26 riders inscrits dans sept catégories. “On a quelques U15 qui se sont blessés, du coup on a réparti les présents sur les autres catégories pour équilibrer les courses. On a un bon effectif aussi chez les 40+ qui sont au complet pour la première fois de l’année, avec tous les clubs représentés : Fei Pi, Pirae et RTT (Riding Team Tahiti). Ça nous permet d’organiser la compétition en plusieurs temps : d’abord des échauffements, puis les essais avec trois manches qualificatives. Il y aura quatre départs selon les niveaux et nous finirons par une finale. On a remarqué, lors de la première manche, que ceux qui ont été en réussite aux Oceania confirment leur forme sur la coupe. On a aussi des retours, donc on est contents du succès de cette compétition”, déclarait Jason Chomfont, responsable de la course et membre du club RTT.



Lors des essais, les différentes courses ont montré des riders passionnés, donnant tout sur la piste malgré la chaleur. Les leaders comme Kalani Helme chez les U11, Christophe Tardivet chez les 40+ ou Roman Lang chez les seniors (surclassé, il n’est que U15) ont confirmé leur statut de leader. Chez les filles, Ohaei Faafatua, qui fait son grand retour sur la piste et qui concourt avec les garçons, a su tirer son épingle du jeu. “C’est très dur aujourd’hui de rouler avec la chaleur, mais je suis contente de participer à cette compétition. J’ai l’habitude de participer avec les garçons, de toute façon sur la piste chacun s’occupe de sa course et on ne fait pas attention aux autres.”

Une compétition qui va durer cinq manches et rien n’est encore fait. Les participants devront tout donner jusqu’à la fin.





Résultat coupe Tahiti nui BMX manche 2 :



U7 garçon :

1 - Atatoa TERTRE



U9 garçon :

1 - Aaron TSAN

2 - Wayne HART

3 - Jayden FOS



U11 fille :

1 - Cléonice GALLEY



U11 garçon :

1 - Kalani HELME

2 - Aaron POLIT-JOUAN

3 - Manaiva VARNEY

4 - Ewan BAUCHER

5 - Ethan CHAIGNEAU



U13 garçon :

1 - Heinoa HELME

2 - Bruce GOBRAIT

3 - Kaona YIN SUN

4 - Hakaiki BARSINAS

5 - Maui HART

6 - Charli Mestre



U15 fille :

1 - Oahei FAAFATUA



U17 garçon :

1 - Nohlan CHAIGNEAU



Senior :

1 - Roman LANG (u15 surclassé)

2 - Carlqviste MANATE



40+ :

1 - Christophe TARDIVET

2 - Benoit LEE WING

3 - Heimata CHONFONT

4 - Rick FAAFATUA

5 - Serge LOU



Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 9 Mars 2025 à 19:11 | Lu 156 fois