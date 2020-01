La comptable du duty free de l’aéroport détourne 119 millions

Tahiti, le 30 janvier 2020 - La comptable du duty free de l’aéroport de Tahiti-Faa’a a été déférée devant le parquet jeudi et placée sous contrôle judiciaire. Cette quadragénaire, qui a reconnu avoir détourné plus de 119 millions de Fcfp entre 2014 et 2019, sera jugée en mai prochain.



Une quadragénaire, comptable du duty free de l’aéroport de Tahiti Faa’a, a été présentée devant le procureur de la République, jeudi, puis devant le juge des libertés et de la détention et placée sous contrôle judiciaire. Elle est accusée d’avoir détourné plus de 119 millions de Fcfp dans le cadre de son exercice professionnel.



L’affaire avait démarré en juin 2019. Constatant que la comptabilité de sa société faisait l’objet d’un contrôle, la comptable avait décidé de se livrer à la brigade de gendarmerie de Faa’a, afin de confesser des détournements opérés dans sa société entre 2014 et 2019. La quadragénaire avait reconnu avoir subtilisé plus de 119 millions de Fcfp, en usant de deux modes opératoires distincts. Elle encaissait des chèques en blanc signés de la société sur son compte ou s’emparait tout simplement des espèces issues de la caisse du duty-free.