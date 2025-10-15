

La commune de Rangiroa dénonce une “atteinte” à son image

Tahiti, le 5 novembre 2025 - Suite à la toxi-infection alimentaire qui a touché des dizaines d'habitants de Rangiroa, la commune a fait savoir mercredi sur sa page Facebook qu'elle déplorait de ne pas avoir été informée par l'Arass des résultats des analyses sanitaires.





Alors que 80 cas d'infections digestives ont été détectés à Rangiroa, la commune a tenu à réagir aux informations récemment diffusées dans la presse concernant les résultats d'analyses sanitaires liées à un événement ponctuel organisé sur l'atoll.



Dans un post diffusé sur sa page Facebook mercredi, elle explique ainsi qu'elle “déplore ne pas avoir été préalablement informée de ces résultats par l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass)”. “L’ensemble de la population, des professionnels et des acteurs concernés ont ainsi pris connaissance de ces éléments uniquement par voie de presse, entraînant une situation regrettable de confusion et portant atteinte à l’image de Rangiroa.”

“Soutien plein et entier” La commune explique par ailleurs que cet événement ne remet en aucun cas en cause “le professionnalisme, le sérieux et l'intégrité des restaurateurs, des traiteurs, des pensions de famille, des hôtels ainsi que des excursionnistes qui accueillent visiteurs et résidents tout au long de l'année”. La commune “restera mobilisée pour défendre l’image de Rangiroa et veiller à ce que les échanges institutionnels se déroulent avec respect, transparence et coordination”.



Enfin, elle rappelle également que les services compétents d’hygiène et de sécurité sanitaire “effectuent régulièrement des contrôles permettant de garantir la qualité et la sécurité des prestations proposées”. Dans ce contexte, la commune de Rangiroa souhaite “réaffirmer son soutien plein et entier à l’ensemble de ces acteurs, et appelle à la confiance ainsi qu’à la responsabilité collective”.



Rappelons par ailleurs que la présence de la salmonelle dans les aliments consommés par les personnes intoxiquées a été confirmée par les laboratoires de l'institut Louis-Malardé et du CHPF.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 5 Novembre 2025 à 13:05




