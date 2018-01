La commune de Faa'a fiu des déchets sur la route

FAA'A, le 24 janvier 2018. La commune de Faa'a a envoyé un communiqué pour dénoncer l'amoncellement de déchets sur le bord de la route à Puurai.



"L’amoncellement de déchets sur la route qui longe l’accès à l’école Farahei devient intolérable pour les usagers", dénonce la commune de Faa'a dans un communiqué. "Machine à laver, meubles, déchets ménagers s'amassent et conduisent vers un risque sanitaire pour les enfants qui se rendent à pied à l'école."



"Dès que le service des éboueurs fait le ramassage, le lendemain, il y a de nouveau des dépôts d’ordures ! Cela fait des années que cette situation dure : entre des carcasses de voitures, des touts venants, des déchets alimentaires et ménagers. Ce manque de civisme devient insupportable !" : explique Roberte Chargueraud, directrice de Farahei.

La commune de Faa'a rappelle que le dépôt s'effectue la veille au plus tard le jour-même avant l'heure de passage du camion de ramassage pour les déchets ménagers :



- tous les lundis, mercredis, vendredis et les samedis (uniquement sur la route Nelson Mandela) :

- les déchets verts : tous les mardis en présentant les branches en fagots ;

- les déchets encombrants : tous les jeudis ;

- les déchets électroniques et équipements électriques : tous les derniers jeudis de chaque mois ;

- les verres, vêtements, chaussures, sacs... aux emplacements de points de collecte (borne à verre, borne à textile).



Le service collecte et traitement des déchets ménager et la décharge municipale contrôlée sont joignables au 40 85 08 58 ou au 40 83 78 23.



Pour tout signalement de ce genre de situations, il est recommandé à chaque citoyen de se rapprocher de la brigade de police municipale au 40 50 22 00.