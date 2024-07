La commune de ​Mahina rançonnée après une cyberattaque

Tahiti, le 11 juillet 2024 – Plusieurs serveurs de la mairie de Mahina, comportant notamment des fichiers portant sur la comptabilité et l'état civil, ont été piratés mardi. Contacté jeudi, le maire de la commune, Damas Teuira, qui a reçu une demande de rançon de 10 000 dollars en bitcoins, indique que ses services sont “sur le pont” et qu'une enquête a été ouverte.



Dans un post diffusé sur sa page Facebook, la commune de Mahina indique que ses serveurs ont été, le 9 juillet à l'aube, “la proie de personnes malveillantes” qui ont paralysé les accès aux données stockées sur certains de ces serveurs. Elle explique également que selon les résultats de premières analyses, “95% des données des serveurs et 90% des données du parc informatique communal sont cryptées”.



Contacté jeudi, le maire de Mahina, Damas Teuira, indique que les serveurs touchés sont principalement liés à des fichiers relatifs à la comptabilité et à l'état civil mais que les hackers n'ont pas pu “mettre la main” sur les fichiers qui étaient cryptés. Le tāvana, qui est “sur le pont” et qui estime avoir de “fortes chances de tout récupérer”, explique également qu'il a reçu jeudi matin une demande de rançon de 10 000 dollars en bitcoins.



Une enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par Damas Teuira. Celle-ci a été confiée à la brigade de cybercriminalité de la gendarmerie de Papeete, soutenue par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations (Anssi).