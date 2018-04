La communauté thaï entre dans une nouvelle année

PAPEETE, le 12 avril 2018. L’amicale thaï de Tahiti va fêter la nouvelle année thaïlandaise 2561 en organisant le festival Songkran Papeete. Pour l’occasion, un défilé est prévu avec le char fleuri et une camionnette transportant la statue de Bouddha que les participants pourront arroser d’eau parfumée afin de le demander la bénédiction.



Dans les jardins de la mairie de Papeete, destination finale du défilé, un petit village permettra aux visiteurs de découvrir les massages, la cuisine, le pays…



EN THAÏLANDE, LES FESTIVITES PEUVENT DURER UNE SEMAINE



Songkran, le nouvel an thaï a lieu mi-avril. En général autour du 15. Il est propre au bouddhisme theravada et est basé sur le calendrier lunaire. De ce fait, les dates sont fluctuantes. Mais, pour plus de facilité, Songkran est désormais fêté du 13 au 15 avril. La communauté thaï de Tahiti organisera son événement demain. En Thaïlande, dans certaines villes, les festivités peuvent durer une semaine.



Songkran est également fêté en Birmanie (Thingyan), au Cambodge (Chaul Chhnam), au Laos (Pimay) et chez les Dai du Yunnan.

À cette occasion, les gens se retrouvent en famille et font acte de respect envers leurs aînés en leur versant de l’eau parfumée sur les mains. De grandes batailles d’eau ont également lieu dans les rues (en Thaïlande la chaleur revient à cette période de l’année). D’où le nom de festival de l’eau.