La chevauchée en Harley du Père Noël

Si la chevauchée du Père Noël a été l'un des moments forts de cette journée organisée par l'association Police 2000, il ne faudrait pas que ce Père Noël biker éclipse les autres manifestations de cette belle fête qui a rassemblé plus de 400 petits Tahitiens. Les enfants, qui étaient invités à participer aux différentes activités tout au long de la journée, sont issus de milieux défavorisés et âgés entre 5 à 9 ans.

"L'association existe depuis 29 ans, nous organisons chaque année deux journées récréatives l'une à Noël et l'autre en juillet. Une quinzaine de policiers, issus de différents services, participent aujourd'hui bénévolement au bon déroulement de cette manifestation. Je travaille depuis trois mois à l'organisation de cet évènement, car il faut trouver des partenaires, je les remercie d'ailleurs, car sans eux, cela ne pourrait pas avoir lieu. Il faut savoir que chacun des 410 enfants invités aujourd'hui repart avec un cadeau pour Noël " , souligne Rodolphe Tutairi.

Et au programme de cette journée bien remplie pour les enfants : réception dans les jardins de la Résidence du Haut-Commissariat pour un petit-déjeuner offert par l'hôte des lieux, puis séance de cinéma au Majestic, suivie d'un petit détour par la plage et enfin la distribution des cadeaux en fin de journée à la mairie de Papeete.

Le Père Noël est arrivé cette fois-ci dans un fourgon de police, mais toujours avec ses copains motards à ses côtés !