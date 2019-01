La chasse aux sorcières fait régner la terreur sur les Hautes-Terres de Papouasie

Comme la vieille dame de la vidéo, Rachel, 55 ans, mère de deux enfants, fut accusée de "sanguma", sorcellerie ou magie noire.



Sa vie a basculé soudainement en avril 2017, quand elle s'est rendue en famille aux obsèques d'un membre d'une tribu voisine. Elle s'apprêtait à partir et cherchait ses enfants quand elle fut capturée par le fils du défunt.



Elle l'ignorait alors, mais une autre femme avait été accusée d'être mêlée à la mort de celui-ci et, sous la torture, avait désigné Rachel comme appartenant à une assemblée de sorcières.



Rachel a plaidé son innocence. Mais elle fut déshabillée, et comme la vieille dame assassinée, violée, brûlée par des machettes, des barres de fer et des pelles chauffés à blanc pendant une journée entière par des gens qu'elle connaissait.



Ils voulaient lui faire "rendre le coeur" de sa "victime", dit-elle à l'AFP alors que des villageois, certains curieux, d'autres l'air soupçonneux, se rassemblent près de sa hutte.



"La douleur était insoutenable", se rappelle-t-elle. Elle était bâillonnée et pria en silence: "+Tu m'as donné comme travail de m'occuper de mes enfants mais si je meurs, qui s'occupera d'eux?+"



Elle n'eut la vie sauve que grâce à une dispute entre les membres de la foule enragée, estimée à un millier de personnes.



- Différences fondamentales -

Les chasses aux sorcières ont des caractéristiques totalement distinctes selon les régions de ce pays qui compte plus de 800 langues vivantes pour huit millions d'habitants.



A Enga, les victimes sont quasiment toutes des femmes. Sur l'île de Bougainvilliers, il s'agit presque toujours d'hommes. A Port-Moresby, la capitale, où la violence liée à la sorcellerie est aussi en augmentation, hommes comme femmes sont ciblés.



Miranda Forsyth, chercheuse à l'Université nationale australienne, qui a étudié des centaines de ces cas, constate l'émergence de tendances sinistres.



Elle décrit "un scénario" typique des lynchages de "sorcières" à Enga. "Il s'agit de gens qui sont confrontés à la plus grande confusion et incertitude sur tout un tas de choses dans leur vie", dit-elle.



Les autorités savent que le remède sera difficile à trouver et en attendant, la peur règne et fait que "tout le pays est dans un état de confusion paranoïaque", selon Mme Forsyth.



Près de deux ans après son calvaire, Rachel peut remarcher. Elle est retournée dans son village mais même parmi les siens, elle a peur.



"La situation est toujours tendue", murmure-t-elle. Après son agression, ses brûlures n'avaient pu être que partiellement soignées car des agresseurs avaient fait irruption dans la clinique, la contraignant à fuir.



"J'ai besoin d'être opérée mais j'ai peur d'être tuée par mes agresseurs si j'y vais. Alors, je vis avec la douleur", se lamente-t-elle.



"J'espère que les choses vont se calmer pour que je puisse aller à l'hôpital mais pour l'instant, ce n'est pas possible".